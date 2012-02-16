Моісеєнко: німецькі лікарі не писали ні про яку грижу Тимошенко

Харків. 16 лютого. УНІАН. Німецькі лікарі, які обстежували екс-прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО, не діагностували в неї грижі хребта.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Харкові сказав член комісії, керівник відділення Інституту нейрохірургії імені Ромоданова Національної академії медичних наук України Євген ПЕДАЧЕНКО, коментуючи на прохання журналістів інформацію, яка вчора з’явилася в ЗМІ, про те, що німецькі лікарі діагностувати в Ю.ТИМОШЕНКО грижу хребта.

«Подібною інформацією я не володію, подібна термінологія не використовувалася при обговоренні цього питання», - сказав Є.ПЕДАЧЕНКО.

У свою чергу голова комісії, перший заступник міністра охорони здоров’я України Раїса МОІСЕЄНКО, зазначивши, що інформація про стан здоров’я Ю.ТИМОШЕНКО є конфіденційною, наголосила, що в англомовній версії заключення німецьких лікарів діагноз «грижа» не згаданий.

«Те, що стосується попередньої відповіді, дійсно, жодного зауваження з приводу того діагнозу, про який було зауважено в Інтернеті (грижа хребта – УНІАН), в документах англомовних, які писали особисто лікарі з Німеччини, не написали вони такого нічого», - сказала Р.МОІСЕЄНКО.