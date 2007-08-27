Шкільна форма не є обов’язковою

Харків. 27 серпня. УНІАН. Шкільна форма сьогодні не є обов’язковою у школах Харківської області.

Про це повідомила на прес-конференції заступник губернатора Людмила БЄЛОВА.

«Жодних документів, які роблять обов’язковою фору в Харківській області, немає», - сказала вона.

При цьому Л.БЄЛОВА зазначила, що питання впровадження шкільної форми вирішують лише педагогічний колектив навчального закладу та самі батьки.