Шкільна форма не є обов’язковою
23:53, 27 серпня 2007Харьків
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Вирішують самі батьки і педагоги
Харків. 27 серпня. УНІАН. Шкільна форма сьогодні не є обов’язковою у школах Харківської області.
Про це повідомила на прес-конференції заступник губернатора Людмила БЄЛОВА.
«Жодних документів, які роблять обов’язковою фору в Харківській області, немає», - сказала вона.
При цьому Л.БЄЛОВА зазначила, що питання впровадження шкільної форми вирішують лише педагогічний колектив навчального закладу та самі батьки.
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