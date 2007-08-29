Опоненти БЮТ у Харкові – неадекватні

Харків. 29 серпня. УНІАН. Експерти Агентства моделювання ситуацій вважають, що в окремих регіонах країни розпочалося використання неадекватних методів виборчої компанії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам заступник директора АМС Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ.

«В окремих ключових регіонах, а це передусім Київ, Харків та деякі області Центральної України, почалося активне використання застарілих, неадекватних методів політичної боротьби», - сказав О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.

Зокрема, зазначив він, у Харкові, перед візитом Юлії ТИМОШЕНКО невідомі вкотре облили чорною фарбою білборди БЮТ, а в деяких інших містах їх взагалі забороняють встановлювати».

О. О.ГОЛОБУЦЬКИЙ вважає, що подібні дії опонентів БЮТ призведуть до прямо протилежного результату.

«Подібні методи політичної «комунікації» вже не один раз призводили до протилежного ефекту, однак ініціатори такого антипіару, схоже, так і не усвідомили всієї марноти своїх зусиль», - зауважив О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.