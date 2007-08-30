Ющенко сьогодні їде до Харківської області
08:53, 30 серпня 2007Харьків
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Президент зустрінеться з сільгоспробітниками
У четвер, 30 серпня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить робочу поїздку до Харківської області.
Як повідомляє прес-служба Президента України, глава держави проведе зустріч із працівниками агропромислової галузі та представниками сільської інтелігенції Харківщини.
Також В.ЮЩЕНКО ознайомиться з роботою заводу «Електроважмаш» та поспілкується з трудовим колективом підприємства.
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