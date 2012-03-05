На Качанівці сьогодні - майдан

Харків. 5 березня. УНІАН. Активісти харківських чорнобильських організацій сьогодні під Качанівською виправною колонією спробують передати членам Парламентської Асамблеї ОБСЄ листа з проханням звернути увагу на порушення прав людини в Україні.

Про це кореспондента УНІАН повідомив голова Всеукраїнського об’єднання ветеранів Чорнобиля Володимир ПРОСКУРІН.

Він наголосив, що українське правосуддя діє вибірково. На думку В.ПРОСКУРІНА, в Україні відбуваються політичні репресії не тільки стосовно популярних опозиційних політиків, але й щодо громадських діячів, які не поділяють думку влади.

«Ми проситимемо їх в рамках їхніх повноважень докласти всіх зусиль для недопущення в подальшому порушення в Україні прав чорнобильців – громадян, які врятували Європу», - сказав В.ПРОСКУРІН.

Він нагадав, що наприкінці 2011 року стосовно харківських чорнобильців були незаконно порушені кримінальні справи.

За словами В.ПРОСКУРІНА, сьогодні під колонією, де відбуває покарання екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО, збереться понад 100 представників чорнобильських організацій Харківщини, Полтавщини, Сумщини, Запоріжжя та Донеччини.

Крім чорнобильців у даний час під стінами Качанівської колонії зібралося близько 100 прихильників Ю.ТИМОШЕНКО, у тому числі активісти Луганської обласної організації ВО «Батьківщина». Люди тримають державні прапори, символіку ВО «Батьківщина», транспаранти з написами: «Сєвєродонецьк - за Юлю!», «Негідні владні рішення приймає влада негідників». Пікетувальники скандують «Юлі - волю!», вимагаючи звільнення екс-прем’єр-міністра України.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні до Харкова до Качанівської колонії прибудуть віце-президент ПА ОБСЄ пані Вальбурга Габсбург ДУГЛАС та член ПА ОБСЄ від Швеції Аса ЛІНДЕСТАМ. Пенітенціарна служба не надала їм дозволу на зустріч з Ю.ТИМОШЕНКО, мотивуючи таке рішення відсутністю належних підстав.