Начальник колонії розповів, чому члени ПА ОБСЄ не зустрілися з Тимошенко

Харків. 5 березня. УНІАН. Члени Парламентської Асамблеї ОБСЄ, які сьогодні прибули до Качанівської виправної колонії, не змогли зустрітися з екс-прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО, оскільки не погодили свій візит із Міністерством закордонних справ України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це начальник Качанівської колонії Іван ПЕРВУШКІН сказав на брифінгу після відвідування виправного закладу членами Парламентської Асамблеї ОБСЄ.

«Сьогодні насправді прибули представники шведського парламенту для проведення зустрічі з Юлією Володимирівною ТИМОШЕНКО. Їм було роз’яснено, що всі ці дії, відповідно до наказу Президента України від 1996 року, проводяться тільки за погодження з Міністерством закордонних справ. Такого погодження в них не було», - сказав І.ПЕРВУШКІН.

Він також зазначив, що телефонна розмова між Ю.ТИМОШЕНКО та членами ПА ОБСЄ не відбулася через те, що екс-прем’єр наполягає на встановленні таксофону для переговорів безпосередньо в камері, де вона утримується.

«Відповідно до Кримінально-виконачого кодексу та правил внутрішнього порядку, телефонні розмови здійснюються в черговій частині, де в нас установлені таксофони. Юлії Володимирівні пропонувалося неодноразово прослідувати до чергової частини. Вона наполягає, щоб цей таксофон був установлений безпосередньо в приміщенні. Але ви розумієте, що телефонні розмови проводяться тільки в черговій частині. Юлії Володимирівні неодноразово пропонувалося прослідувати до чергової частини, ми їй можемо надати відповідну допомогу в цьому, але вона наполягає на проведенні розмов безпосередньо в приміщенні, де вона утримується», - зауважив І.ПЕРВУШКІН.

При цьому він наголосив, що народним депутатам України, які сьогодні також прибули до Качанівської колонії, пропонувалося пройти на територію виправного закладу та ознайомитися з умовами утримання в’язнів, однак вони вимагали зустрічі з Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, для зустрічі з Ю.ТИМОШЕНКО до Качанівської колонії сьогодні прибули віце-президент ПА ОБСЄ Вальбурга ДУГЛАС та член ПА ОБСЄ від Швеції Аса ЛІНДЕСТАМ, народні депутати Ірина ГЕРАЩЕНКО, Олена БОНДАРЕНКО, Олена КОНДРАТЮК і депутат Верховної ради Криму Олександра КУЖЕЛЬ.

Рінше Державна пенітенціарна служба України не надала дозволу членам ПА ОБСЄ на зустріч з Ю.ТИМОШЕНКО, мотивуючи таке рішення відсутністю належних підстав.