МВС: у справі зниклого Климентьєва підозрюваних як таких немає

Харків. 15 березня. УНІАН. Слідчі органи МВС на даний час ще й досі не мають підозрюваних у справі зниклого головного редактора харківської газети «Новий стиль» Василя КЛИМЕНТЬЄВА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в середу на прес-конференції в Києві повідомив начальник Головного слідчого управління МВС України Василь ФАРИННИК.

«Група, яка була створена, працює і зараз. Щось нового сказати із того, що було сказано, на жаль, не можна. Підозрюваних як таких у нас зараз немає», - сказав він.

За словами В.ФАРИННИКА, «особи, які можуть бути причетні до вбивства КЛИМЕНТЬЄВА, відпрацьовуються, в тому числі в Росії». «На сьогоднішній день таких підстав, щоб говорити, що злочин розкритий, на жаль, немає», - підсумував він.

Як повідомляв УНІАН, головний редактор газети «Новий стиль» В.КЛИМЕНТЬЄВ зник у серпні 2010 року. Встановлено, що 11 серпня він виїхав з дому з невідомим чоловіком на автомобілі «БМВ» у невідомому напрямку. Дзержинський райвідділ міліції Харкова порушив кримінальну справу за статтею «навмисне вбивство» за фактом зникнення В.КЛИМЕНТЬЄВА.

17 серпня міліція Харківської області повідомила, що у човні, який плавав на Печенізькому водосховищі, було знайдено мобільний телефон В.КЛИМЕНТЬЄВА, однак тодішній міністр внутрішніх справ Анатолій МОГИЛЬОВ заявив, що знайдений телефон не належить зниклому, його власністю є лише сім-карта.

20 січня 2011 р. В.ФАРИННИК повідомив, що міліція оголосила у розшук людину, яка була разом із харківським журналістом В.КЛИМЕНТЬЄВИМ у день його зникнення.

У грудні 2011 року прокурор Харківської області заявив, що у справі В.КЛИМЕНТЬЄВА з’явилася інформація, яка може допомогти розкрити злочин.

Газета «Новий стиль» займається розслідуваннями на правову тематику.