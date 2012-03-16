Заступником губернатора призначено керівника «Сильної України»

Моченков відповідатиме за промисловість

Харків. 16 березня. УНІАН. Заступником голови Харківської облдержадміністрації призначений депутат Харківської облради, керівник обласної організацї партії «Сильна Україна» Андрій МОЧЕНКОВ. Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, розпорядження про це підписав голова облдержадміністрації Михайло ДОБКІН. Згідно з розпорядженням, сферою відповідальності А.МОЧЕНКОВА стане розвиток промисловості та впровадження інновацій. Довідка УНІАН. Андрій МОЧЕНКОВ, 1961 року народження, кандидат технічних наук, закінчив Національну юридичну Академію ім. Ярослава Мудрого за спеціальністю правознавство. Генеральний директор інвестиційно-консалтингової компанії «Проконсул». Член Національного Бюро партії «Сильна Україна». Голова Бюро Харківської обласної партійної організації ПП «Сильна Україна».

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