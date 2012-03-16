Харківщина перейматиме досвід Естонії зі створення електронного уряду

Харків. 16 березня. УНІАН. Харківська область буде переймати досвід Естонії зі створення електронного уряду.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, у ході зустрічі голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН та Надзвичайний і Повноважний Посол Естонської Республіки в Україні Лаурі ЛЕПИК обговорили досвід Естонії зі створення електронного уряду.

Естонська сторона висловила готовність прийняти в Таллінні харківську делегацію та ознайомити її зі своїми напрацюваннями в цій сфері.

«У нас є досвід. Кожен громадянин Естонії може свої взаємини з державою будувати в он-лайн режимі, будь це податки, реєстрація підприємства, або щось інше. Для мене найважливіший факт – те, що немає посередника, у якого був би особистий інтерес. Звичайно ж, це сприяє боротьбі з корупцією. Якщо у вас є бажання вивчити, як у нас організована ця система, ми готові вас прийняти. У нас є десятки розробок, які будуть корисні не тільки бізнесменами, але і просто жителям області», - сказав Л.ЛЕПИК.

У свою чергу М.ДОБКІН зазначив, що Харківщина поки робить лише перші кроки зі створення електронного уряду та місцевим чиновникам буде дуже цікаво подивитися, як це працює в органах місцевого самоврядування та державної влади Естонії, і особливо - в частині дозвільної системи.

«Нам це дуже цікаво. Вибудовуючи тут систему роботи, ми вивчали, перш за все, досвід держав, які знаходяться на пострадянському просторі. Досвід Естонії та Грузії для нас найбільш показовий, не даремно ці дві держави сьогодні по комфортності ведення бізнесу знаходяться серед провідних країн світу. Нам є що вивчати і що переймати, тому ми б із задоволенням направили до вас делегацію молодих фахівців, які займаються безпосередньо роботою по усуненню бар`єрів між підприємцями і чиновниками», - сказав М.ДОБКІН.