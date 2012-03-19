Азаров не бачить підстав для ротації губернаторів

10:35, 19 березня 2012
Харьків
0 0

Хоча й не всі справляються

Харків. 19 березня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ не бачить причин для проведення на сьогодні ротації голів облдержадміністрацій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на прес-конференції в суботу.

Прем`єр підкреслив, що хоча й не всі губернатори однаково працюють і однаково успішно справляються із завданнями, він не має серйозних претензій до їхньої роботи. «Поки що серйозних претензій, за якими слід робити організаційні висновки, у нас немає», - сказав М.АЗАРОВ.

За словами прем’єра, уряд регулярно заслуховує звіти губернаторів про їхню діяльність, і на найближчий понеділок заплановано заслухати ще трьох губернаторів. У той же час він не уточнив, про кого йде мова.

Оскільки питання було поставлене дніпропетровським журналістом, М.АЗАРОВ виділив роботу голови Дніпропетровської облдержадміністрації, давши їй високу оцінку.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter