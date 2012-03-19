Металіст – Карпати: 3-1

Харків. 19 березня. УНІАН. Харківський Металіст здобув чергову перемогу в іграх національної першості з футболу.

Сьогодні у завершальному матчі 23-го туру підопічні Мирона Маркевича завдали відчутної поразки львівським Карпатам з рахунком 3:1.

У харків’ян відзначилися Крістальдо (двічі - 31, 64) та Березовчук (47). У львів’ян влучним був Федецький (53), що вийшов на заміну.

Склад Металіста: Дишленкович, Пшеничних, Папа Гуйє, Березовчук, Вільягра, Едмар, Хав`єр, Бланко (Тайсон 68), Соса, Девіч (Торрес 59), Крістальдо (Марлос 80). Запас: Горяїнов, Обрадович, Валяєв, Шелаєв

Набравши у 23 турах 54 очки, Металіст посідає третє місце в турнірній таблиці. Лідирує київське Динамо (61). На другій сходинці – Шахтар (58).

Наступну гру Металіст проведе 24 березня у гостях зі столичним Арсеналом.

