У продаж надійшли квитки на матч зі Спортингом

Харків. 20 березня. УНІАН. У продаж надійшли квитки на матч-відповідь 1/4 Фіналу Ліги Європи УЄФА, в якому Металіст приймає Спортинг (Португалія), повідомляє прес-служба харківського клубу.



Матч відбудеться в четвер 5 квітня о 22.05 на стадіоні «Металіст».

З цінами на квитки можна ознайомитися тут.

Власники сезонних абонементів гарантовано можуть викупити квитки на свої місця до 2 квітня до 20.00.

Квитки доступні в касах стадіону «Металіст», у Квитковому офісі та терміналах Alfapay.

Каси працюють з 8.00 до 20.00 без перерв і вихідних.

Квитковий офіс працює з 9-00 до 19-00, перерва з 13.00 до 14.00.

Кожен покупець квитків на матч проти Спортинга може отримати в Квитковому офісі в подарунок пакет Metalist Mobile.

Бронювання та доставка квитків зателефоном 764-51-19.