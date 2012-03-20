У середу на сході дощ

Харків. 20 березня. УНІАН. Завтра, 21 березня, в Україні очікуються невеликі дощі, вдень до 12° тепла.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, зокрема, у південній частині та більшості західних областей без опадів, на решті території місцями невеликий дощ, вночі на північному сході з мокрим снігом, вдень у східних областях помірний дощ.

Вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с, на більшій частині території країни пориви 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме 0-5° тепла, вдень 7-12°, на півдні та заході до 15° тепла; у східних областях та на півночі Лівобережжя вночі від 2° морозу до 3° тепла, вдень 4-9° тепла; в Карпатах вночі 1-6° морозу, вдень 2-4° тепла.

У Києві та Київській області мінлива хмарність, місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-18 м/с.

Температура вночі по області 0-5° тепла, вдень 7-12°; у Києві - вночі 3-5° тепла, вдень 8-10°.