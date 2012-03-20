Власенко скаржиться, що слідчі СБУ не виконують ухвали ЄСПЛ

Харків. 20 березня. УНІАН. Слідчі Служби безпеки України продовжують проводити слідчі дії з екс-прем’єр-міністром України Юлією ТИМОШЕНКО, яка відбуває покарання в Качанівській виправній колонії Харкова, незважаючи на ухвалу Європейського суду з прав людини про необхідність забезпечення відповідного лікування ув’язненої.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу біля Качанівської колонії заявив журналістам захисник Ю.ТИМОШЕНКО, народний депутат Серій ВЛАСЕНКО.

Адвокат також повідомив, що його в чергове сьогодні намагалися не допустити до Ю.ТИМОШЕНКО.

«Сьогодні були слідчі Служби безпеки України. Сьогодні в чергове протягом півтори години за надуманими підставами робили спробу мене не допустити до Юлії Володимирівни, говорячи про те, що я можу бути лише зі слідчими разом, що не передбачено чинним законодавством, чого не відбувалося впродовж двох місяців до цього», - сказав С.ВЛАСЕНКО.