Депутати Харківської міськради від «Сильної України» вступають до Партії регіонів

Харків. 20 березня. УНІАН. Усі п’ять депутатів Харківської міської ради від партії «Сильна Україна» сьогодні подали заяви про вступ до Партії регіонів.

Про це повідомив кореспондентові УНІАН новий заступник голови Харківської облдержадміністрації, депутат Харківської облради, керівник обласної організайції партії «Сильна Україна» Андрій МОЧЕНКОВ, коментуючи процес ліквідації своєї політичної сили після ухвалення рішення про її злиття з Партією регіонів.

За його словами, він особисто кілька днів тому написав заяву про вступ до Партії регіонів, і «найближчим часом це зроблять депутати Харківської обласної ради» - фракція «Сильна Україна» налічує в ній 9 осіб.

А.МОЧЕНКОВ зазначив, що, згідно із законом, вже подано оголошення в газету «Голос України» про початок процесу ліквідації всіх партійних підрозділів - юридичних осіб «Сильної України» і сьогодні-завтра будуть подані відповідні документи в обласні Управління юстиції та Реєстраційну палату. «Процес триває, і сьогодні кожний член «Сильної України» самостійно пише заяву про вступ до Партії регіонів», - сказав А.МОЧЕНКОВ.

А.МОЧЕНКОВ зазначив, що рішення про злиття «Сильної України» з Партією регіонів його харківськими однопартійцями було «ухвалене одностайно», тому подальший процес вважає формальним, і, на його думку, він проходитиме безконфліктно. Таку одностайність він пояснює тим, що на Харківщині проведено «гарну роз’яснювальну роботу», яка тривала в серпні-грудні минулого року. «Настрій у людей нормальний, усі все розуміють, оскільки сприймають лінію та поділяють ідеологію Партії регіонів», - сказав А.МОЧЕНКОВ.

Водночас, зазначив він, «я не думаю, що заяви напишуть всі 100% членів «Сильної України». Таких, на його думку, може бути «50-60 відсотків від загального числа».

За даними А.МОЧЕНКОВА, на сьогодні в Харківській області нараховується 8,5 тисяч членів партії «Сильна Україна», її структури діють у всіх районах області. Парторганізація має понад 300 депутатів у місцевих радах різних рівнів. На виборах Президента України 2010 року кандидата від «Сильної України», лідера цієї партії Сергія ТИГИПКА в Харківській області підтримали близько 18,5% виборців (25% - у Харкові).

Як повідомляв УНІАН, розпорядженням голови Харківської облдержадміністрації Михайла ДОБКІНА депутат Харківської облради, керівник обласної організацї партії «Сильна Україна» Андрій МОЧЕНКОВ був призначений на посаду заступника голови Харківської облдержадміністрацї 16 березня 2012 р. Згідно з розпорядженням губернатора, сферою відповідальності А.МОЧЕНКОВА стане розвиток промисловості та впровадження інновацій.

17 березня 2012 р. голова Партії регіонів, прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ та віце-прем’єр-міністр, голова партії «Сильна Україна» Сергій ТИГИПКО підписали рішення про злиття Партії регіонів і «Сильної України». 17 березня делегати ХІІІ з’їзду Партії регіонів одностайно ухвалили рішення про злиття із «Сильною Україною». У цьому рішенні Партія регіонів приймає пропозицію партії «Сильна Україна» про припинення її діяльності (саморозпуск) і злиття з Партією регіонів шляхом індивідуального вступу членів партії до Партії регіонів.