Харків. 21 березня. УНІАН. У Харкові за збут наркотиків затримано дільничного міліціонера.

Про це кореспондентові УНІАН повідомили у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

27-річного лейтенанта міліції, дільничного інспектора Жовтневого райвідділу міліції Харкова, який збув наркотичну речовину (марихуану) харків’янину, 20 березня затримали працівники Управління Служби безпеки України в Харківській області.

На цей час прокуратурою Харкова порушено кримінальні справи за ч. 2 ст. 307 (збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) та ч. 3 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

За даним фактом відділом інспекції з особового складу облуправління міліції проводиться службове розслідування.