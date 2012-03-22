У Харкові скоєно напад на караул військової частини, є загиблі

Харків. 22 березня. УНІАН. У Харкові невідомі скоїли напад на караул військової частини, загинув один військовослужбовець.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, це сталося сьогодні близько 4:00.

Напад було скоєно з метою заволодіння зброєю караулу військової частини радіотехнічних військ.

Внаслідок нападу загинув один військовослужбовець, отримали поранення начальник караулу, старший лейтенант, та старший солдат. Один нападник, 33-річний мешканець міста Харкова, був застрелений, другий - 42-річний харків’янин на цей час затриманий.

Слідчим відділом Дзержинського райвідділу міліції порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 115 Кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від 10 до 15 років, або довічного ув’язнення.