На Харківщині досягнуто високих закупівельних цін на молоко - Добкін

Харків. 22 березня. УНІАН. Середня закупівельна ціна молока у приватних господарcтв Харківської області становить 2,4 гривні.

Про це повідомив сьогодні голова Харківської облдержадміністрації Михайло ДОБКІН на брифінгу за підсумками підписання Меморандуму між обласною адміністрацією та виробниками, переробниками і продавцями молока.

За його словами, завдяки активній координаційній роботі керівництва області на Харківщині вдалося домогтися встановлення стабільних і взаємовигідних відносин між переробниками і виробниками молока. У першу чергу це стосується приватних сільгоспвиробників, які нерідко страждають від невиправдано низьких закупівельних цін на їх продукцію.

Як зазначив губернатор, на даний момент у Харківській області закупівельна ціна на молоко для населення набагато вища, ніж у сусідніх регіонах.

«На сьогоднішній момент середня закупівельна ціна на молоко для населення у нас в регіоні становить 2,4 грн. Вона коливається в залежності від районів - ті райони, які знаходяться на кордоні з сусідніми регіонами, мають нижчу закупівельну ціну на молоко, в тих районах, які знаходяться всередині нашої області, ціна найвища. Закупівельна ціна на молоко для великих виробників, а вони виробляють близько 50% молока в області, становить 3,5 грн.», - сказав М.ДОБКІН.

За словами губернатора, «сьогодні ця ціна влаштовує і населення, яке в приватному порядку здає молоко, і керівництво підприємств, які виробляють молоко у великій кількості промисловим способом. А підписаний сьогодні Меморандум дає нам можливість не опускатися нижче цієї ціни і дотримати при цьому інтереси всіх - і тих, хто молоко виробляє, і тих, хто його переробляє, і тих, хто його продає».

Губернатор зазначив, що у зв`язку зі складнощами, які виникли в сфері експорту молочної продукції, закупівельні ціни в більшості регіонів Україні різко знизилися, але на Харківщині вартість молока на закупівлі знаходиться на середньому сезонному рівні, характерному для нашого регіону в останні роки.

«Ми розглянули динаміку останніх 5 років, і на сьогоднішній момент ми не перейшли межу вартості молока, яка була б абсолютно незадовільною. Ми підходили до цієї проблеми, але на сьогоднішній момент ми можемо сказати, що у нас вартість молока не нижча, ніж в аналогічний період попереднього року, наприклад. А це не найсприятливіший період для реалізації молока, тому що зараз піст, і йде зменшення вживання молочних продуктів», - сказав М.ДОБКІН.