Восени до армії призвуть 1300 юнаків

Харків. 7 вересня. УНІАН. Восени на строкову військову службу призвуть майже 1300 жителів Харківщини

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі ОДА, голова облдержадміністрації Арсен АВАКОВ підписав розпорядження про призов громадян на строкову військову службу.

Згідно з документом, обласну призовну комісію очолить заступник керівника області Сергій СТОРОЖЕНКО.

До складу комісії також ввійдуть начальник управління взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи облдержадміністрації Олександр НЕЧИПОРЕНКО, обласний військовий комісар Олексій СЕРЕДА та інші.

Як зазначено у розпорядженні, восени на строкову військову службу призвуть 1298 мешканців Харківської області, які до дня відправки у військові частини досягли 18 років і не мають права на відстрочку, та громадяни старшого призовного віку, що втратили право на відстрочку від призову на строкову військову службу.

Призовники з Харківщини пройдуть строкову військову службу у Збройних силах України, Державній прикордонній службі України, Внутрішніх військах Міністерства внутрішніх справ України та в Державній спеціальній службі транспорту.