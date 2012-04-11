У Харкові почали встановлювати «Оранж-кемп»

Харків. 11 квітня. УНІАН. У Харкові на Журавлівці почали встановлювати кемпінг для голландських уболівальників, які приїдуть до міста на матчі Євро-2012.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, про це повідомив журналістам директор Департаменту з питань підготовки Євро-2012 з футболу міськради Олександр Нечипоренко.

За його словами, 22 квітня делегація голландських уболівальників черговий раз приїде до Харкова, щоб оглянути «оранж-кемп». «Це вже восьмий візит голландців. Вони приїдуть, щоб уточнити останні деталі в організації перебування їхніх вболівальників», - сказав О.Нечипоренко.

Він підкреслив, що на сьогодні в кемпінгу вже продали 5 тис. ночівель у наметах віп-, середнього й економ-класів.

Крім цього, О.Нечипоренко повідомив, що в Олексіївському лугопарку буде організований кемпінг для німецьких уболівальників. На території Олексіївського лугопарку також розміщуватимуться іноземні журналісти.

За словами О.Нечипоренка, для німецьких уболівальників, які приїдуть до України на матчі Євро-2012, пустять п’ять додаткових потягів Харків - Львів. Додаткові потяги ввели, щоб німецькі фанати змогли без проблем дістатися в міста, де німецька команда проводитиме ігри.

Він зауважив, що збірна Німеччини гратиме 9 червня у Львові, 13 - у Харкові, 17 - у Львові. На сайті Харкова як приймаючого міста з 30 квітня стартує продаж квитків на ці потяги на 45 днів уперед.