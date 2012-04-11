Металіст просить Федерацію футболу покарати Дніпро за його фанів (фото)

Харків. 11 квітня. УНІАН. Керівництво ФК «Металіст» звернулося із заявою до Федерації футболу України, у якій просить вжити дисциплінарних заходів у зв’язку з масовими порушеннями під час організації і проведення матчу 26-го туру України з футболу у Дніпропетровську з місцевим клубом «Дніпро».

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у повідомленні, розміщеному на офіційному сайті ФК «Металіст».





«В процесі організаційної підготовки забезпечення громадського порядку та безпеки і проведення матчу в м. Дніпропетровську були допущені грубі порушення вимог Регламенту всеукраїнських змагань з футболу серед команд клубів «Прем`єр-ліги» сезону 2011/2012 рр., які суттєво вплинули на забезпечення належного громадського порядку, комфорту глядачів та безпеки проведення матчу (як до, так і під час, і після матчу)», - йдеться у заяві ФК «Металіст».

За словами авторів заяви, пориймаючою стороною, зокрема, «не була створена поважна, доброзичлива, відповідальна принципам та ідеалам спорту атмосфера. Зухвалі та агресивні дії, спрямовані проти гостей міста, почалися задовго до матчу і виявилися в побитті акредитованого на матч журналіста Данілічева Андрія, який в результаті нападу вболівальників ФК «Дніпро» отримав черепно - мозкову травму і перебуває в лікувальному закладі».

Крім того, йдеться у заяві, «піддавалися нападу і переслідуванню» та «зовсім не була допущена на трибуну стадіону організована група вболівальників «Металіста» у кількості 427 осіб». В день матчу колона автобусів з харківськими уболівальниками була зупинена міліцією та загоном «Беркут» і спрямована по в бік м. Запоріжжя. Глядачі змогли пройти на стадіон лише в 19 год. 40 хв. (початок матчу о 19.00 - ред.) і розміститися на трибуні в перерві матчу, «що позбавило підтримки команди гостей».

В порушення Регламенту змагань, зазначають автори заяви, «клуб-господар поля не зміг гарантувати безпеку «Металіста» в період перебування у Дніпропетровську, у зв`язку з чим клуб був змушений прибути в місто лише за 4 години до початку матчу, а не як планувалося на день раніше». Крім того, клуб-господар поля «не запобіг актам расизму, вандалізму і хуліганського поводження вболівальників «Дніпра» до, під час і після матчу», на табло транслювалися сюжети, які викликали «масовий психоз і агресивну поведінку глядачів».

У заяві наголошується, що уболівальниками футбольного клубу-господаря неодноразово і масово використовували заборонені предмети - запальнички, монети, пляшки, термос тощо, кидаючи все це в штрафний майданчик і площину воріт «Металіста».

«Все це у своїй сукупності створювало вкрай недоброзичливу, агресивну по відношенню до клубу гостей, до його офіційних представників, футболістів і вболівальників обстановку з наміром психологічно тиснути і вплинути на результат матчу», - йдеться в заяві.

Зазначається також , що «після закінчення матчу вболівальники «Дніпра» у кількості понад 300 осіб вторглися в ігрову зону і намагалися прорвати кордон стюардів і співробітників міліції для здійснення хуліганських дій у секторах, де знаходилися вболівальники гостей. Інша група в кількості 3000 осіб прорвалася до будівлі, в якій розташовуються роздягальні футболістів, прес-центр, скай-бокси для VIP-персон, блокувала виїзд зі стоянок автотранспорту, використовуючи при цьому пляшки із запальною сумішшю, різні піротехнічні вироби, била громадян і перевертала автомобілі. В результаті актів вандалізму, хуліганства та масових заворушень команда ФК «Металіст» змушена була більше двох годин знаходитися в роздягальні подрібунних приміщень і не могла своєчасно покинути стадіон для відбуття до місця дислокації клубу для підготовки до наступних матчів».

За даними авторів заяви, «більшість таких же порушень і вищевикладених обставин мали місце до, під час і після матчу молодіжних складів «Дніпро» - «Металіст» у м. Новомосковську Дніпропетровської області 08.04.2012 р.».

Враховуючи вищевикладене, керівництво ФК «Металіст» просить ФФУ «прийняти до розгляду цю заяву і винести рішення згідно з Дисциплінарними правилами ФФУ».

За інформацією прес-служби ФК «Металіст», заява клубу зареєстрована у Федерації футболу України.

На знімках: події під час матчу Дніпро - Металіст у Дніпропетровську 9 квітня 2012 р.

Фото прес-служби ФК «Металіст»