Суд у Римі звільнив Авакова

Харків. 12 квітня. УНІАН. Італійський суд звільнив екс-губернатора Харківщини Арсена Авакова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час сьогоднішнього пленарного засідання парламенту повідомив лідер фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрій Кожем’якін.

«30 хвилин тому в Італії, у Римі було звільнено нашого колегу, керівника Харківської організації «Батьківщина» Арсена Авакова», - сказав він.

А.Кожем’якін подякував італійському суду і сказав, що таке рішення має бути прикладом для українських судів.

Фото Андрія Кравченка