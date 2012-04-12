Суд у Римі звільнив Авакова
13:43, 12 квітня 2012Харьків
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Кожем’якін оголосив у парламенті
Харків. 12 квітня. УНІАН. Італійський суд звільнив екс-губернатора Харківщини Арсена Авакова.
Як передає кореспондент УНІАН, про це під час сьогоднішнього пленарного засідання парламенту повідомив лідер фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрій Кожем’якін.
«30 хвилин тому в Італії, у Римі було звільнено нашого колегу, керівника Харківської організації «Батьківщина» Арсена Авакова», - сказав він.
А.Кожем’якін подякував італійському суду і сказав, що таке рішення має бути прикладом для українських судів.
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