На Харківщині зійшло 75% озимини

Харків. 17 квітня. УНІАН. В Харківській області зійшло 75% озимини.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це в ефірі радіо «Слобожанщина» поінформувала в.о. начальника ГУ розвитку агропромислового комплексу облдержадміністрації Олена Кулик.

За її даними, минулого року озимих культур загалом було засіяно на площі 503 тис га.

Посіви зійшли на площі 375 тис га, з них у гарному стані знаходиться лише половина озимини, 30% посівів - слабкі та зріджені.

«Якщо порівнювати з 2011 роком, то тоді ми мали 100% сходів, цього року ми отримали всього 75% сходів. Але сьогодні не можна робити остаточних прогнозів, скільки ми пересіємо. Погодні умови цієї весни постійно змінюються. Але, згідно з моніторингом, щоб ми не мали якихось негативних наслідків, посівного матеріалу і матеріальної бази підготовлено на 100% з тим, що якщо складеться певна ситуація і озимі, як то кажуть, будуть випадати по весні, ми могли пересіяти і 40%, і 50% озимого клину. Сьогодні наші групи, які об`їжджають поля, не бачать трагедії. Ситуація краща, ніж ми вважали, ми готувалися до гіршого», - сказала О.Кулик.

За її словами, якщо в озимини не буде густоти та енергії росту, то керівники підприємств будуть пересівати їх тією культурою, яка дасть урожай. Якщо доведеться пересівати більшу частину озимини, то близько 100 тис га буде пересіяно кукурудзою, близько 30 тис га - ячменем, ще якась кількість - соєю. Враховуючи високу врожайність кукурудзи, то в цілому область отримає близько 3 млн. 400 тис тонн зернових.

Також О.Кулик додала, що в області вже почалися весняно-польові роботи. На сьогоднішній день практично всі сільгосппідприємства закінчили підгодівлю озимого клину. Уже почалася сівба ярих культур. Зернобобових посіяно на 100 тис га - це 40% від плану, ячменю посіяно 75 тис. га, крім того сіється овес і горох, приступили вже до посіву цукрових буряків.