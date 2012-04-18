Генпрокуратура каже, що помилилася з Аваковим

Харків. 18 квітня. УНІАН. Генеральна прокуратура України визнала факт поширення неправдивої інформації про те, що Апеляційний суд Рима (Італія) застосував стосовноі екс-губернатора Харківської області Арсенія Авакова домашній арешт.

Про це повідомляє газета «Коммерсантъ-Украина» (№64 від 18 квітня 2012 року) з посиланням на прес-секретаря ГПУ Маргариту Велькову.

«Коли ми говорили, що А.Аваков перебуває під домашнім арештом, ми користувалися інформацією, яку нам надало посольство України в Італії. А в посольстві, відповідно, її одержали ось італійської прокуратури», - сказала М.Велькова.

Як повідомляв УНІАН, Апеляційний суд Рима 12 квітня звільнив А.Авакова, незважаючи на те, що італійський прокурор просив обрати стосовно нього такий запобіжний захід, як домашній арешт.

Цього ж дня начальник управління прокуратури Харківської області Олександр Бабіков заявив, що італійський суд ухвалив рішення обрати стосовно А.Авакова запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Екс-губернатор Харківської області, лідер обласної парторганізації «Батьківщина» 17 квітня заявив про намір подати до суду на Генеральну прокуратуру України за поширення недостовірної інформації.

«Найімовірніше, ми подамо позов про дифамацію з боку Генпрокуратури. Позов подамо тут в Італії», - сказав А.Аваков.