Суд заборонив фото-, відеозйомку і трансляцію процесу над Тимошенко

Харків. 20 квітня. УНІАН. Суд заборонив фото-, відеозйомку і трансляцію процесу над Юлією Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, своє рішення К.Садовський оголосив під час судового засідання з попереднього розгляду справи щодо ЄЕСУ, розглянувши клопотання захисників Ю.Тимошенко щодо забезпечення представникам ЗМІ максимальних умов для висвітлення судового процесу, включаючи дозвіл на відеозйомку.

За словами судді, суд, згідно з чинним законодавством, «повинен забезпечити неможливість зносин свідків». «У разі трансляції судового процесу цей принцип забезпечити буде неможливо», - сказав К.Садовський.

На його думку, заборона відеозйомки і трансляції судового засідання не порушує принципу відкритості судового засідання. «Відмова у проведенні фото-, відеозйомки, трансляції ніяким чином не порушує принципу гласності та відкритості судового розгляду, оскільки ця кримінальна справа розглядається у відкритому судовому засіданні», - підкреслив К.Садовський.

Він наголосив, що заборона на фото-, відеофіксацію і трансляцію судових засідань буде чинною протягом всього процесу.