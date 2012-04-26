Харків. 26 квітня. УНІАН. Видатним жителям Харківщинив вручено державні нагороди.

Як повідомляє сайт ОДА, на початку пленарного засідання XII сесії Харківської обласної ради VI скликання голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін та голова Харківської облради Сергій Чернов вручили почесні державні нагороди та відзнаки видатним жителям Харківщини.

Зокрема, голову ради Чугуївської районної організації ветеранів України Леоніда Кузнєцова нагороджено орденом «За заслуги» ІІІ ступеня, віце-президента Харківської міської громадської організації інвалідів «Креавита» Олену Шингарьову - орденом княгині Ольги III ступеня.

Грамотою Верховної ради України нагороджено генерального директора публічного акціонерного товариства «Футбольний клуб «Металіст» Сергія Волика, футболіста команди «Металіст» Олександра Горяінова, директора Дитячої футбольної академії ПАТ «Футбольний клуб «Металіст» Ігоря Кутєпова, депутата Харківської облради VІ скликання, віце-президента Асоціації органів місцевого самоврядування Харківської області Людмилу Немикіну, обпресувальника кабелів алюмінієм ПАТ «Завод «Південкабель» Сергія Стрільця та директора-головного диригента Харківської обласної філармонії Юрія Янка.

Також Почесною грамотою Харківської облдержадміністрації та Харківської облради за вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих юристів для державних установ і правоохоронних органів України, високий рівень професійної майстерності та з нагоди 75-річчя від дня народження нагороджено ректора Харківського національного університету внутрішніх справ, доктора юридичних наук, професора, заслуженого юриста України Олександра Бандурку.