З Дергачівської колонії втік засуджений

Харків. 3 травня. УНІАН. Засудженого, що втік з Дергачівської виправної колонії (№109) затримали наступного дня у Львівській області.

Про це повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Державної пенітенціарної служби України в Харківській області.

За інформацією прес-служби, 25 квітня близько 14-ї години під час проведення перевірки засуджених на 3-му відділенні Дергачівської ВП було виявлено відсутність засудженого 1972 р.н.

Чоловік засуджений за ч. 3. ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України до 4,5 років позбавлення волі (початок терміну 01.04.2010 р.), прибув до установи 8 лютого 2012 року з Личаківської виправної колонії (№30) Львівської області та був працевлаштований скотарем на конюшні. (Дергачівська виправна колонія (№109) є установою мінімального рівня безпеки з полегшеними умовами тримання із сільськогосподарським профілем виробництва).

Після зникнення засудженого співробітниками управління та Дергачівської ВК негайно було розпочато розшукові заходи зі встановлення місця перебування.

26 ківтня о 15.30 працівниками Дергачівської ВП спільно зі співробітниками Личаківської ВК (№30) у взаємодії зі співробітниками управління ДПтСУ в Львівській області засудженого було затримано, повідомили у прес-службі.