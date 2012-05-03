Під час матчу Металіст - Шахтар побито двох стюардів

09:07, 03 травня 2012
Харьків
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Міліція розбирається

Харків. 3 травня. УНІАН. У Харкові під час матчу 29-го туру чемпіонату України з футболу між командами «Металіст» і «Шахтар», який відбувся 2 травня, постраждали двоє стюардів.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, двоє стюартів, які працюють на стадіоні «Металіст», 18-річний та 64-річний чоловіки, звернулися до Комінтернівського райвідділу міліції Харкова із заявою, що після закінчення 1-го тайму троє невідомих осіб, що знаходилися у фан-зоні клубу «Металіст», нанесли їм тілесні ушкодження.

Потерпілі були направлені для проходження судово-медичного огляду. Працівниками міліції проводяться необхідні заходи для встановлення обставин події та осіб, причетних до неї. За фактом нападу вирішується питання про порушення кримінальної справи.

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