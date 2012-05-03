Україна налагодить у Казахстані спільне виробництво БТР-4

Харків. 3 травня. УНІАН. Між ДК «Укроборонпром» і АТ «НК «Казахстан Інжинірінг» 3 травня в Астані (Казахстан) підписано угоду про спільне виробництво бронетранспортера БТР-4.

Як повідомила УНІАН прес-служба «Укроборонпрому», про це повідомив генеральний директор «Укроборонпрому» Дмитро Перегудов, який підписав договір від української сторони.

За словами Д.Перегудова, запуск спільного виробництва БТР-4 з Казахстаном – новий етап у двосторонній співпраці. «Нагадаю, що наприкінці 2011 року ми підписали договір про спільну діяльність у галузі ремонту важкої бронетехніки на потужностях «Сімей інжинірінг». Сьогодні ж ми перейшли на вищий рівень – виробництва новітньої української розробки – БТР-4», - цитує прес-служба слова Д.Перегудова.

Усього, за даними глави «Укроборонпрому», буде виготовлено 100 машин. 10 з них цього року, а 90 – наступного. «Загальна сума угоди – близько 150 млн дол», - уточнив Д.Перегудов.

Він висловив переконання, що вихід України на новий – казахстанський ринок – дасть змогу їй розширити присутність у регіоні, зокрема, на ринку РФ. Д.Перегудов не виключає, що в найближчим часом може бути підписаний договір про постачання БТР-4 ще в одну країну. Він зазначив, що Україна впевнено посідає третє місце в світі з виробництва бронетехніки.

У свою чергу, президент «Казахстан Інжинірінг» Болат Смагулов повідомив, що Україна забезпечить постачання технологічних ліній і комплектуючих для спільного виробництва БТР-4, а також навчання персоналу.

«Ми зацікавлені в розвитку нових спільних проектів, зокрема, з виробництва великокаліберних снарядів, засобів навігації та в інших сферах ОПК. Україна пропонує зручні технологічні рішення і конкурентну цінову політику. Тому двостороння співпраця між нашими країнами має серйозні перспективи», - наводить прес-служба «Укроборонпрому» слова Б.Смагулова.

Довідка УНІАН. Колісні бронетранспортери БТР-4 розроблені Харківським конструкторським бюро ім. Морозова. Серійний випуск БТР-4 здійснює Державне підприємство «Завод ім. Малишева».

БТР-4 призначений для транспортування особового складу мотострілкових підрозділів та їхньої вогневої підтримки в бою. БТР використовується для оснащення підрозділів, здатних вести бойові дії в різних умовах, у тому числі в умовах застосування противником зброї масового ураження. БТР може бути базовою машиною для оснащення спеціальних сил швидкого реагування і морської піхоти, виконувати поставлені завдання як удень, так і вночі, в різних кліматичних умовах, на дорогах з різним покриттям і в умовах повного бездоріжжя. Діапазон робочих температур навколишнього повітря від -40 до +55° С. На базі БТР-4 можуть бути створені: командирська машина БТР-4К, бойова розвідувальна машина БРМ-4К, ремонтно-евакуаційна машина (БРЕМ), машина вогневої підтримки МВП-4К, командно-штабна машина БТР-4КШ, броньована санітарно-евакуаційна машина БСЕМ-4К та ін.

На знімку: бронетранспортер БТР-4 на Міжнародній виставці озброєнь IDEX-2011 в Абу-Дабі (Об’єднані Арабські Емірати).

Фото Андрія КРАВЧЕНКА