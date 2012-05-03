Ярославський: про золото – наступного року

Харків. 3 травня. УНІАН. Президент ФК «Металіст» Олександр Ярославський висловив сподівання, що наступного року його клуб також виступить на високому рівні, і обмовився про «золото» в національному чемпіонаті.

Своїми думками він поділився в інтерв’ю після гри з «Шахтарем» у Харкові.

Ви обіцяли перед матчем битву?

Так вона й була. Але у всіх своя. У нас була битва, мета якої - не отримати травми і отримати достатньо ігрової практики тим гравцям, яким її не вистачало. А що нам ще робити? Турнірні завдання ми свої вирішили ще в Дніпропетровську.

На стадіон «Металіст» збирався президент «Шахтаря» Рінат Ахметов, але він не приїхав...

Ну, ви самі бачили, що його не було. Мабуть, він переживав за свій клуб, а я завжди переживаю за свій.

Ви розмовляли з ним після матчу?

Ні. Я зайшов тільки до хлопців у роздягальню і привітав їх з хорошою грою в останньому домашньому матчі сезону. Я дуже радий, що нас підтримало понад 600 тисяч вболівальників у цьому сезоні на домашніх матчах. Ось цьому я радий. Я радий, що ми грали в Лізі Європи, я радий, що ми вшосте поспіль посіли третє місце. А в наступному році я буду радіти, якщо ми візьмемо золото.

Який матч за весь сезон вам найбільше сподобався?

Я можу сказати, який мені найбільше не сподобався. Це матч «Металіст» - «Динамо». Коли ми пропустили два необов`язкові голи. І вони якраз і призупинили наш рух угору.

Як ви прокоментуєте сьогоднішню поведінку вболівальників?

Некультурна поведінка. Навіщо її коментувати, якщо все й так видно. Ми в цей стадіон вклали душу і серце. Для мене, як ножем по серцю, було дивитися, як горять перила. Це некрасиво. Я не хочу говорити, хто це був - наші, не наші. Це неважливо, адже всі вони наші, українські. Тому я хотів би попросити всіх уболівальників якось трохи краще ставитися до всього. Адже нікому не хочеться приходити на стадіон, на якому обгорілі сидіння, і отримувати незручності.

Прес-служба ФК «Металіст»

Фото Андрія КРАВЧЕНКА