Тимошенко говорить, що не може припинити голодування

Харків. 3 травня. УНІАН. Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко вважає голодування дієвим заходом для привернення уваги світової спільноти до подій в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед Качанівською виправною колонією Харкова, де відбуває покарання Ю.Тимошенко, сказала її донька Євгенія Тимошенко.

«Звичайно, її життя під загрозою. Але вона вважає, що не може просто здатися, так просто зупинити протест, тому що зараз потрібні екстремальні заходи, щоб привернути увагу, щоб світ знав, що відбувається в Україні. Вони вже перейшли межу», - сказала Є.Тимошенко.

За її словами, родина просить Ю.Тимошенко припинити голодування, оскільки побоюється за стан її здоров’я. «Ми, звичайно, просимо її, щоб вона припинила голодування. Ми, перш за все, переживаємо за її життя та здоров’я», - сказала Є.Тимошенко.