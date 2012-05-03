Тимошенко голодує вже 14-й день - Власенко

Харків. 3 травня. УНІАН. Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко продовжує голодування 14-й день поспіль.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед Качанівською виправною колонією сказав захисник Ю.Тимошенко, народний депутат України Сергій Власенко.

«Вона 14-й день продовжує голодування. Вживає лише воду. Стан здоров’я не покращився. Візуально вона сильно схудла, втрачає вагу. Ю.Тимошенко практично не пересувається, постійно лежить», - сказав С.Власенко.

Він зауважив, що на прохання самої Ю.Тимошенко рідні передають їй тільки питну воду.

За словами С.Власенка, екс-прем’єр знає про людей, які голодують на її підтримку, та переживає за стан їхній здоров’я.

Захисник зазначив, що стосовно Ю.Тимошенко неодноразово лунали погрози про можливість примусового годування.

«Поки що цього не відбулося», - сказав С.Власенко.

Він наголосив, що з 5 листопада Ю.Тимошенко практично не була на свіжому повітрі.

Як повідомлялося, Ю.Тимошенко оголосила голодування 20 квітня на знак протесту проти жорстокого поводження і застосування фізичної сили під час примусової госпіталізації в харківську лікарню.