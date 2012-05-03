«Харьковская сирень» стала візитівкою Слобожанщини - Маренич

Харків. 3 травня. УНІАН. Фестиваль «Харьковская сирень» став візитною карткою міста Харкова та області.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це сьогодні в прямому ефірі програми «Ранковий максимум» обласного телебачення сказала начальник управління у справах преси та інформації ХОДА, співголова IV Міжнародного фестивалю короткого метру «Харьковская сирень» Вікторія Маренич.

«Харків - унікальне місто. І все, що ми пропонуємо гостям нашого міста не лише з різних регіонів України, а й з інших країн, завжди дуже старанно готується. Одним з таких заходів є фестиваль «Харьковская сирень», який вже став візитівкою нашого краю. За тиждень він відбудеться вже в четвертий раз. Я хочу зазначити, що кожного року фестиваль різний, але від того він не стає менш цікавим. Потрібно завжди рухатися вперед, і в цьому русі ми завжди визначаємо якісь певні відрізки часу. Коли ми говоримо, що фестиваль тільки починається, ми вже починаємо готувати інший. Цього року ми вже думаємо про наступний - п’ятий ювілейний кінофестиваль короткого метру. А цього року ми просто чекаємо на гостей», - сказала В.Маренич.