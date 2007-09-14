Суд розгляне законность рішень 14-ї сесії

Харків. 14 вересня. УНІАН. Позов депутатів Харківської міськради стосовно законності деяких рішень 14-ї сесії міськради буде розглянуто у Дзержинському районному суді Харкова 18 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції у четвер керівник фракції БЮТ у Харківській міськраді Сергій СЬОМОЧКІН.

Він повідомив, що депутати опротестовують ухвали сесії щодо виділення близько 500 гектарів землі. Виявилося, заначив бютівець, що у цьому процесі фігурують фірми, яких так і не вжалося встановити.

«Ми намагалися знайти фірми, яким була виділена земля, але нам це не вдалося», - сказав С.СЬОМОЧКІН.

Він повідомив, що всі документи по цих фірмах були передані управління боротьби з економічними злочинами обласної міліції.

С.СЬОМОЧКІН зазначив також, що депутати мають претензії до багатьох питань, які винесені і на 15 сесію міськради.