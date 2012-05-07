На суботник вийшло 200 тисяч харків’ян

Харків. 7 травня. УНІАН. Близько 200 тисяч осіб взяли участь у суботника «За чисте довкілля» в Харківській області, який пройшов 5 травня .

Про це повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації з посиланням на заступника губернатора Валентина Дулуба.

За його даними, всього в суботнику взяли участь 199 154 особи, в тому числі 56 276 школярів, учнів професійно-технічних навчальних закладів та студентів. Працювали 1 473 навчальні заклади, 5 137 підприємств, установ, організацій.

У цей день в роботах з наведення порядку було задіяно 710 одиниць техніки та механізмів.

Від обласної адміністрації, її структурних підрозділів, відділів, територіальних відомств і організацій участь взяли 1 026 осіб. Роботи з наведення порядку проведені на об`єктах культурно-паркової зони та лісо-заповідного фонду в Харківській області, де приведено до ладу 46 га території.

Були проведені роботи з благоустрою та санітарної очистки місць загального користування, а також з озеленення територій у населених пунктах, а саме: впорядковано і очищено від торішнього листя, сміття, порослі 524 га територій лісопаркових і придорожніх зон, а також приведено в порядок 120 га прибудинкової території в кварталах багатоповерхової забудови (всього на 28% більше запланованого); приведено в порядок 161 тис. кв. метрів газонів з посадкою квітів та газонної трави (103% до плану); посаджено 2834 дерева та 8000 саджанців дерев, 3627 кущів; прибрано 214 км вулиць і доріг; зібрано і вивезено 1,292 тис. кубометрів сміття.