БЮТ готовий допомогти усім пенсіонерам

Харків. 14 вересня. УНІАН. Народний депутат V скликання, харків`янин Олександр Фельдман заявляє, що БЮТ не відмовить у допомозі жодному пенсіонеру.

Про це він повідомив журналістам, коментуючи інформацію про розповсюдження фальшивих агіток від імені БЮТ у Харкові. У них пропонувалося в обмін на вступ до Блоку Юлії Тимошенко одержати продуктовий набір і безкоштовні п`ять кілограмів "елітного європейського секонд-хенду".

"Ми чекаємо від 3 до 5 тис. людей літнього віку і ветеранів війни, які звернуться до нас за продуктовими наборами, і готові їм допомогти", - заявив О.Фельдман.

"Це звернення спрацювало на нашу користь, я дав розпорядження в штаб виконати всі заявлені в листівці обіцянки, якщо хтось з людей звернеться. Вся ініціатива спрацює на нас, і я упевнений, що люди будуть вдячні", - зазначив А.Фельдман. За його словами, юридична служба працює над тим, щоб така ініціатива не була сприйнята як підкуп виборців. Також він повідомив, що в останні п`ять днів передвиборної кампанії очікується черговий масовий викид "брудної інформації".