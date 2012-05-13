У харківському аеропорту здійснив аварійну посадку пасажирський літак

Харків. 13 травня. УНІАН. У міжнародному аеропорту «Харків» здійснив аварійну посадку чартерний пасажирський літак, який виконував рейс «Стамбул-Москва».

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на заступника прокурора області Олександра Кухара, літак здійснив аварійну посадку в суботу, 12 травня, о 17.25.

За даними прокурора, під час виконання чартерного рейсу «Стамбул-Москва» через технічну несправність екіпаж літака запросив посадку у харківському аеропорту. На борту літака перебували два члени екіпажу та чотири пасажири.



Інспектор з авіаційного нагляду за льотною експлуатацією повітряного транспорту, оглянувши місце події, механічних ушкоджень літака не виявив. Постраждалих немає.



У цей час Харківська міжрайонна транспортна прокуратура проводить перевірку. Вирішується питання про порушення кримінальної справи.