Харківщина на 5 місці за темпами зростання інвестицій в основний капітал - Сапронов

Харків. 14 травня. УНІАН. Згідно зі статистичними даними, у 2011 році за обсягом освоєних інвестицій в основний капітал Харківська область знаходиться на сьомому місці серед регіонів України, за темпами зростання інвестицій - на п`ятому.

Про це поінформував заступник голови Харківської облдержадміністрації Юрій Сапронов.

«За минулий рік у розвиток економіки області підприємства та організації за рахунок усіх джерел фінансування вклали 14867,1 млн.грн. капітальних інвестицій. Найбільшу їх частку становлять інвестиції в матеріальні активи. Інвестиції в основний капітал становлять 71,6% загального обсягу капітальних інвестицій», - передає слова Ю.Сапронова сайт ОДА.