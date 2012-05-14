Янукович націлює місцеві влади на створення привабливого інвестиційного клімату

Харків. 14 травня. УНІАН. Президент України Віктор Янукович заявляє, що важливим завданням місцевої влади є робота над створенням привабливого інвестиційного клімату в регіонах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, про це він сказав під час наради з діловими колами та керівництвом Донецької області.

«Економіка не може розвиватися без інвестицій. Коли ми говоримо про інвестиції, ми повинні розуміти, що гроші підуть туди, де це найбільш вигідно», - сказав В.Янукович.

Сучасна економічна ситуація у світі вимагає від України якнайшвидшого втілення реформ, наголосив він і додав: «Нам треба сьогодні не просто йти в ногу з часом, нам треба набирати швидкості».

В.Янукович звернув увагу на важливість ефективного державно-приватного партнерства і необхідність посилення механізму міжрегіональної співпраці.



«Дуже важливо створювати такі механізми державного управління, міжрегіонального, міжгалузевого співробітництва, які б працювали на підвищення рівня економіки», - зазначив він.

На переконання В.Януковича, Україні потрібно йти шляхом інноваційного розвитку, зважаючи, зокрема, на нашу величезну сировинну базу, лише 18-19% якої переробляється в нашій державі.

Він вважає, що цю ситуацію слід змінювати і збільшувати обсяги продукції з високою доданою вартістю.