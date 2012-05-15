З 16 травня Україну заливатимуть дощі

Харків. 15 травня. УНІАН. В Україні із 16 травня по всій території очікуються дощі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив у понеділок на прес-конференції директор Українського гідрометеорологічного центру МНС України Микола Кульбіда.

Зокрема, він наголосив, що за останні дні в Україні відбулась різка зміна погоди, максимальна температура за одну добу знизилася вдвічі. При цьому М.Кульбіда підкреслив, що це не супроводжувалося значними опадами та такими надзвичайними ситуаціями, як град.

М.Кульбіда повідомив, що в найближчі дні середня температура на більшості території України очікується 13-18 градусів тепла, а на півдні і сході - 25-30 градусів. «Протягом найближчого тижня буде низька температура, з 16 травня слід чекати певне погіршення погодних умов, але цей процес буде повільним», - сказав М.Кульбіда.

Зокрема, він підкреслив, що 16-17 травня в Україні пройдуть дощі з грозами, місцями з градом і шквальними поривами вітру. При цьому найскладніша ситуація очікується у Карпатах, де прогнозується випадіння в ці дні 40-80 мм опадів, що вище за місячну норму травня. У зв’язку з цим М.Кульбіда наголосив, що це може спричинити дощові паводки на річках Дністер і Тиса.

Крім того, М.Кульбіда підкреслив, що небезпека дощових паводків загрожує також Львівській, Чернівецькій та Закарпатській областям. В цілому у другій половині травня очікується дощова погода, погодні умови будуть носити переважно циклонічний характер. Вдень в середньому по Україні очікується температура 20-25 градусів, вночі 10-15. За словами М.Кульбіди, такий погодний режим є гарним для сільського господарства і буде сприяти послабленню засухи на сході України, де, зазначив він, сухим є метровий шар грунту, чого не спостерігалося останні 30 років.