Металіст – Дніпро 0:3

Харків. 17 вересня. УНІАН. Виїзний матч 9-го туру Чемпіонату України з футболу харківський Металіст програв дніпропетровському Дніпру з рахунком 0:3.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі «Металіста», голи у господарів поля забили Назаренко (39,42) та Льопа (84).

Сайт Металіста на цей час ще не подав звіту про післяматчеву прес-конференцію, однак зрозуміло, що міг сказати тренер Мирон МАРКЕВИЧ з приводу результату гри своїх підопічних напередодні зустрічі з англійським «Евертоном».

Металіст опустився нижче в турнірній таблиці Чемпіонату і після 9 ігор посідає 5 місце.

Інший місцевий клуб ФК Харків на своєму полі завдав поразки ахтирському «Нафтовику" з рахунком 1:0 і перемістився на 7-му сходинку.