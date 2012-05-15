Цього року в області засіяно 28,8 тис. га цукрового буряка - Алексейчук

Харків. 15 травня. УНІАН. Цього року в Харківській області посіяно 28,8 тис. га цукрового буряка.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, про це поінформував на прес-конференції заступник голови облдержадміністрації Віталій Алексейчук.

«Цього року посіяно цукрового буряка 28,8 тис. га при плані 40 тис. га. Ми його недосіяли, тому що в області призупинили роботу провідні цукрові заводи: ТОВ «Цукрове» Кегичівського району і НПФ «Синтал Д» ТОВ Конгресовскій цукровий завод. Проте, сьогодні проводиться робота, щоб заводи поновлювали роботу і щоб плани виконувалися. Я вірю в те, що в 2013 році заводи, які сьогодні не працюють, обов’язково будуть працювати. Наприклад, сьогодні завод «Цукрове» переоснащується до наступного сезону», - сказав В.Алексейчук.

За його словами, цього року в регіоні працюватимуть 6 цукрових заводів: «Агропромислова компанія Савинська», ТОВ СГП «Білий колодязь» Вовчанського району, Пархомівський цукровий завод НПФ «Синтал Д» ТОВ, який у минулому році не працював, ВАТ «Новоіванівський цукровий завод», ПСП «Явір» Краснокутського району, ПрАТ «Первухінський цукровий завод».

«Цих заводів вистачить, щоб обробити кількість цукрових буряків, яка посіяна», - зазначив В.Алексейчук.