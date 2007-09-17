”Золотий кадуцей” знайшов своїх володарів

Харків. 17 вересня. УНІАН. Завершився IX Міжнародний фестиваль фантастики «Зоряний міст», який проходив наприкінці минулого тижня у столиці Слобожанщини.

Як повідомляє веб-сайт Харківської облдержадміністрації, церемонія нагородження переможців і лауреатів «Зоряного місту» відбулася у Палаці студентів Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого.

Володарями «Золотого кадуцея», головного призу фестивалю, - стали:

в номінації «Дебютні книги» - Сергій МАЛИЦЬКИЙ (за фантастичний бойовик «Місія для чужоземця»);

у номінації «Цикли, серіали і романи з продовженнями» - В`ячеслав РИБАКОВ (за першу книгу з трилогії «Наші зірки» - «Зірка Полин»);

у номінації «Велика форма (роман)» - Марина і Сергій ДЯЧЕНКИ (за роман «Vita Nostra»).

Як сказав після нагородження Сергій ДЯЧЕНКО, він вражений Харковом і фестивалем: «Безодня вигадки, творчої енергії. Юристи пишуть довідники і співають, а губернатори читають книги. Спасибі за це свято!».

Спеціальний приз Харківської облдержадміністрації за гідне представлення Харкова у фантастичній літературі отримав Олексій БЕССОНОВ.

Одним з головних призів фестивалю – «Філософським каменем» - за заслуги перед «Її Величністю Фантастикою» нагороджено відомого письменника-фантаста Сергія ПАВЛОВА.

В.КРАВЧЕНКО. 11.17. 17.09.07.