Салигін хоче бути мером?

Київ. 17 вересня. УНІАН. Експерти Агентства моделювання ситуацій (АМС) відзначають, що в Харківській області активізувалося протистояння між обласною і міською організаціями Партії регіонів.

Про це йдеться в коментарі заступника директора АМС Олексія ГОЛОБУЦЬКОГО, переданому агентству УНІАН.

«Останнім часом активізувалося протистояння між головою облради Василем САЛИГІНИМ і мером Харкова Михайлом ДОБКІНИМ. Обидва вони є членами Партії регіонів, і винесення конфлікту на публічний рівень свідчить про серйозні розбіжності всередині організації», - заявив О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.

При цьому експерт відзначає, що в протистоянні з М.ДОБКІНИМ «В.САЛИГІН іде на відверто популістські дії», пов`язуючи це з бажанням останнього брати участь у можливих дострокових виборах мера Харкова.

«Основне завдання голови обласної організації Партії регіонів в протистоянні з М.ДОБКІНИМ - перехопити ініціативу, навіть якщо це коштуватиме рейтингу ПР. Таким чином, В.САЛИГІН намагається підготувати грунт для своєї участі в дострокових виборах мера Харкова», - вважає О.ГОЛОБУЦЬКИЙ.