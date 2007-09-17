Громадські організації – не гарматне м’ясо

Харків. 17 вересня. УНІАН. Керівник Харківського обласного штабу БЮТ Олександр ФЕЛЬДМАН вважає, що громадські організації мають виступати як опоненти до влади, а не використовуватися політичними силами в їх передвиборних кампаніях.

Про це О.ФЕЛЬДМАН заявив журналістам у Харкові.

«Громадським організаціям, якими користуються на виборах політики, завдається величезної шкоди», - підкреслив він.

При цьому О.ФЕЛЬДМАН заявив, що категорично не дозволяє ні собі, ні своїм політичним соратникам використовувати організації національних меншин, правозахисні, етнічні організації в передвиборних цілях. «Завдання неурядового сектору – бути опонентами влади, захищати громадян, пропонувати власні точки зору і здійснювати незалежний громадський контроль. У цьому їхня цінність, а не в тому, щоб працювати в підтанцьовках у влади», - підкреслив він.

Кажучи про залучення громадських організацій політичними конкурентами, О.ФЕЛЬДМАН зазначив, що «якби в місті була нормальна влада, то вона б навпаки дистанціювала від себе громадські організації, щоб мати за собою того, хто «дивиться збоку», який може поправити або дати ділову пораду». Саме тому що влада поводиться так стосовно громадських організацій, в країні і не сформовано громадянське суспільство, вважає О.ФЕЛЬДМАН.

Як відомо, ряд громадських організацій Харківщини виступили на підтримку Партії регіонів на дострокових парламентських виборах.