«Палачами Кушнарёва» не обійдеться

Київ. 17 вересня. УНІАН. В останні два тижні виборчої кампанії “чорний піар” буде більш масовим.

Про це заявив на прес-конференції в агентстві УНІАН керівник виборчих програм Громадської мережі “Опора” Олександр ЛОМАКО, представляючи звіт за результатами моніторингу виборчої кампанії на території України протягом 3-14 вересня.

За його словами, вже на сьогодні кількість випадків використання “чорного піару” значно збільшилась, а в деяких областях воно стало масовим. При цьому О.ЛОМАКО зазначив, що найбільше таких випадків зафіксовано в Харківській і Львівській областях.

За інформацією О.ЛОМАКО, в Житомирі начебто від БЮТ поширювалася нижня білизна з символікою цієї політичної сили. Крім того, за його словами, в Харківській області виходить газета “ТАК!”, що “має відверто націоналістично-провокаційний характер. Також тут великим накладом розповсюджується листівка з вихідними даними неіснуючої типографії із зображенням Ю.ТИМОШЕНКО та Ю.ЛУЦЕНКА та написом “Палачи КУШНАРЕВА». Крім того, повідомив О.ЛОМАКО, на Тернопільщині поширювався плакат «народний самообман» з символікою НУ-НС. За його словами, в Миколаївській області було зафіксовано розповсюдження листівки-карикатури «Клятва ЯНУКОВИЧА братве».

О.ЛОМАКО також зазначив, що тривають конфлікти між членами окружних виборчих комісій, які представляють коаліцію та опозицію, зокрема, в Києві на ОВК № 221 відбулася бійка між представниками КПУ та БЮТ і НУ-НС.

Керівник виборчих програм Громадської мережі “Опора” повідомив, що моніторинг процесу подання кандидатур до складу ДВК показав, що не всі партії, які мали фракції в парламенті, спромоглися забезпечити необхідне представництво в комісіях. За його словами, найменше подань зробили КПУ та СПУ, водночас найбільше кандидатур було подано від БЮТ та НУ-НС.

Член Центральної координаційної ради ГМ “Опора” Олександр НЕБЕРИКУТ, у свою чергу, зазначив, що загалом підготовка до виборів на території України відбувається без серйозних порушень, які б змогли вплинути на результати виборів чи стати причиною їх невизнання. За його словами, на сьогодні немає жодних не вирішених організаційних питань, які б призвели до зриву виборів.

При цьому він зауважив, що “зараз дискутується легітимність виборів, а найближчим часом буде дискутуватися легітимність результатів волевиявлення”. За словами, О.НЕБЕРИКУТА, результати моніторингу свідчать про те, що процес підготовки до виборів “перебуває в правових межах, незважаючи на дискусії про цю легітимність”. Він зазначив, що цю дискусію можна розцінювати як “маніпулятивну технологію, що використовується свідомо як один із елементів виборчої кампанії”.

За словами О.НЕБЕРИКУТА, під час виборчої кампанії політичні сили використовують технологію “ми свої - вони чужі” для мобілізації свого електорату. При цьому, зазначив він, більше уваги акцентується на тому, “чому не можна голосувати за інших, а не чому треба голосувати за них”. За словами О.НЕБЕРИКУТА, така технологія використовується у випадках, коли “ключові меседжі політичних сил у багатьох випадках є ідентичні, коли, зокрема, йдеться про депутатську недоторканність чи соціальні зобов’язання”.

О.НЕБЕРИКУТ прогнозує, що явка на виборах буде високою, оскільки політичні сили свою кампанію ведуть в напрямку, що “чужі” у випадку неприходу свого електорату візьмуть більшість. За його словами, також зростатиме кількість тих, хто проголосує проти всіх, реагуючи таким чином на безперервну конфронтацію ключових суб’єктів виборчого процесу.