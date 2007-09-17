Салигін проти автошляху через парк Горького

Харків. 17 вересня. УНІАН. Голова Харківської обласної ради, керівник обласного відділення Партії регіонів Василь САЛИГІН виступає проти прокладання автомобільного шляху через територію Центрального парку відпочинку ім.Горького.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє особистий веб-сайт голови обласної ради.

«Председатель Харьковского областного отделения Партии регионов Василий САЛЫГИН категорически не допустит прокладывать автомобильную дорогу через одну из жемчужин города Харькова - парк имени Горького - независимо от политической принадлежности заинтересованных в этом лиц или структур», - йдеться у повідомленні.

«Исполком и совет ХОО ПР, - наголошують автори повідомлення, - не позволят уничтожить один из старейших парков Харькова, который является визитной карточкой нашего города и любимым местом отдыха харьковчан многих поколений. Решение о прокладке дороги наиболее цинично выглядит в канун 100-летнего юбилея парка».