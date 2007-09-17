18 і 19 вересня на Харківщині потеплішає

Харків. 18 вересня. УНІАН. Найближчими днями на Харківщині потеплішає.

Як повідомляють місцеві синоптики, теплу і суху погоду принесе антициклон з Чорного моря.

Температура вночі 18 вересня становитиме 6-8 градусів, вдень – до 23 тепла. 19 вересня: вночі 7-12, вдень – 20-25.

20 вересня очікується невеликий дощ. Температура вночі – 6-13, вдень – 18-23.

За повідомленням столичних синоптиків, завтра в цілому по Україні мінлива хмарність. Без опадів, лише на крайньому заході місцями короткочасний дощ, подекуди з грозою.

Вітер південно-західний, 5-10 м/с, у західній частині місцями пориви 15-20 м/с, на високогір`ї Карпат до 25 м/с. Температура вночі 9-14°, у східних областях та на півночі Лівобережжя 3-8° тепла (місцями на поверхні грунту заморозки 0-3°); вдень 20-25°, на півдні до 27°; в Карпатах вночі 3-8° тепла, вдень 5-10°.

19-20 вересня мінлива хмарність. 19 вересня вночі у західній частині, вдень в Україні, окрім Криму, сходу та заходу країни, дощі (вночі в Карпатах місцями сильні дощі), окремі грози. 20 вересня переважно без опадів, лише у Харківській, Дніпропетровській, Миколаївській, Одеській областях невеликий дощ. Вночі та вранці в Україні місцями туман. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, 19 вересня у західних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 8-13° тепла, на узбережжі морів місцями 15-17°, 20 вересня у західній частині 4-9° тепла; вдень 18-23°, у західних областях 15-20° (19 вересня на півдні та сході місцями 25-27°); в Карпатах вночі заморозки 0-2°, вдень 10-15° тепла.

21-22 вересня у західних, північних, більшості центральних областей України без опадів; температура вночі 3-9° тепла (у західних областях на поверхні грунту місцями заморозки 0-3°), вдень 15-21° тепла; в Карпатах вночі заморозки 0-3°, вдень 7-12° тепла.

На решті території 21 вересня місцями невеликі дощі, 22 вересня без істотних опадів; температура вночі 8-14°, на узбережжі морів до 15-17°, вдень 16-22°, місцями 25-27°.

23-27 вересня переважно без опадів, лише вдень 26 вересня та протягом доби 27 вересня у північно-західній половині невеликі дощі. Температура вночі 6-12°, на півдні до 15° (у західних та північних областях 23-24 вересня 4-10°); вдень 18-23°, на півдні місцями 24-27°, 26-27 вересня у північно-західній половині зниження до 12-17°.

У Києві та області 18 вересня мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 10-12° тепла, вдень 23-25°; по області вночі 9-14°, вдень 20-25° тепла.

19-20 вересня мінлива хмарність. Без опадів, лише вдень 19 вересня дощ. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13° тепла, вдень 18-23°.

21-22 вересня без опадів. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 15-21°.