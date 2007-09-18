«Жилкомсервіс» проковтнув до 7 млн. грн.

Харків. 18 вересня. УНІАН. За підсумками роботи підприємств житлово-комунального господарства у I півріччі 2007 р. середній по області рівень відшкодування чинними тарифами фактичних витрат виробництва послуг з водопостачання та водовідведення становить 106,4%.

Як повідомляє прес-служба облдержадміністрації, за даними начальника Головного управління житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури ОДА Андрія БЕСАРАБА, відбулося це за рахунок міських підприємств КП «ВТП "Вода» та ДКП «Харківкомуночиствод».

Рівень відшкодування чинними тарифами фактичних витрат виробництва послуг теплопостачання становив 91,6%, утримання житла - квартирної плати - 93,9%.

Виходячи з можливостей місцевих бюджетів, житлово-комунальним підприємствам області з початку року надано дотацій у сумі 7169,1 тис.грн. Серед районів області незначну фінансову підтримку отримали Вовчанський, Дворічанський, Кегичівський, Нововодолазький, Печенізький і Сахновщинський райони, міста Лозова і Харків.

Фінансова підтримка комунального підприємства «Жилкомсервіс» з означених вище коштів становила 6809,9 тис. грн., або майже 95%, зазначає прес-служба.