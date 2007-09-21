Харків. 21 вересня. УНІАН. У виїзному матчі першого раунду Кубку УЄФА харківський Металіст зіграв унічию 1:1 з англійським Евертоном.

Як повідомляє сайт Металіста, першим забили гол на 24-й хвилині гри господарі поля (Макфадден). Лише на 78-й харків’янам вдалося відігратися (Едмар).

На 71-й та 90-й хвилинах Джонсон не зміг реалізувати пенальті у ворота Металіста.

Гра проходила у Ліверпулі на стадіоні «Гудісон Парк». Матч обслуговувала бригада суддів з Австрії.

Харків’яни Ганчаржик і Бабич (за суперечку з суддею та грубу гру, 70, 89) були вилучені з поля.

Матч-відповідь відбудеться 4 жовтня у Харкові.

Інший український клуб Дніпро (Дніпропетровськ) також зіграв унічию (0:0) з Абердіном (Шотландія).

Переможці зустрічей виходять у груповий турнір Кубку УЄФА.

Результати всіх матчів першого кола відбіркового раунду Кубку УЄФА: Мітьюленд - Локомотив 1:3

Сараєво - Базель 1:2

Аріс - Сарагоса 1:0

Динамо (Бухарест) - Ельфсборг 1:2

Сошо - Паніоніос 0:2

Бранн - Брюгге 0:1

Баварія - Белененсеш 1:0

Хаммарбю - Брага 2:1

Млада - Палермо 0:1

Динамо (Загреб) - Аякс 0:1

Літекс - Гамбург 0:1

Ланс - Копенгаген 1:1

Спартак (Москва) - Хекен 5:0

Ларісса - Блекберн 2:0

Зеніт - Стандард 3:0

Байєр - Лейрія 3:1

Тампере Юнайтед - Бордо 2:3

Гроцлін - Црвена Звезда 0:1

АЕК - Зальцбург 3:0

Артмедіа - Панатінаїкос 1:2

Спарта - Оденсе 0:0

Емполі - Цюріх 2:1

Андерлехт - Рапід (Відень) 1:1

Пасуш - Алкмаар 0:1

Вільяреал - БАТЕ 4:1

Сьон - Галатасарай 3:2

Атлетіко - Ерджіеспор 4:0

Хетафе - Твенте 1:0

Гронінген - Фіорентина 1:1

Работнічки - Болтон 1:1

Нюрнберг - Рапід (Бухарест) 0:0

Евертон - Металіст 1:1

Тоттенхем - Анортосіс 6:1

Аустрія (Відень) - Волеренга 2:0

Хапоель (Тель-Авів) - АІК 0:0

Локомотив (Софія) - Ренн 1:3

Абердін - Дніпро 0:0 Херенвєєн - Хельсинборг 5:3

Тулуза - ЦСКА (Софія) 0:0

Сампдорія - Ольборг 2:2